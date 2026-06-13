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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид посетил матч Канады и Боснии на ЧМ-2026 с бокалом вина

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид посетил матч Канады и Боснии на ЧМ-2026 с бокалом вина
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Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид посетил матч сборных Канады и Боснии и Герцеговины (1:1) на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

29-летний хоккеист наблюдал за игрой в VIP-ложе стадиона BMO Field в Торонто. Коннор Макдэвид попал в кадр с бокалом вина.

Макдэвид был не единственной канадской звездой, присутствовавшей на матче: среди 43 002 болельщиков были замечены актёры Райан Рейнольдс и Майк Майерс. Обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт завершила церемонию открытия матча исполнением национального гимна страны.

Ранее Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству выигранных «Тед Линдсей Эворд».

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