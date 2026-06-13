Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид посетил матч Канады и Боснии на ЧМ-2026 с бокалом вина

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид посетил матч сборных Канады и Боснии и Герцеговины (1:1) на чемпионате мира — 2026.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
29-летний хоккеист наблюдал за игрой в VIP-ложе стадиона BMO Field в Торонто. Коннор Макдэвид попал в кадр с бокалом вина.
Макдэвид был не единственной канадской звездой, присутствовавшей на матче: среди 43 002 болельщиков были замечены актёры Райан Рейнольдс и Майк Майерс. Обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт завершила церемонию открытия матча исполнением национального гимна страны.
Ранее Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству выигранных «Тед Линдсей Эворд».