«Торонто» обыграл «Чикаго» в первом матче финала АХЛ, Ахтямов совершил 26 сейвов

В ночь на 13 июня состоялся первый матч финальной серии плей-офф АХЛ, в котором «Торонто Марлис» обыграл «Чикаго Вулвз». Встреча завершилась победой фарм-клуба «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

Голкипер «Торонто» Артур Ахтямов совершил 26 сейвов. Вратарь фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится 14 июня.

В полуфинальной серии Кубка Колдера — 2026 «Чикаго Вулвз» победил «Колорадо Иглз» (4-3), а «Торонто Марлис» был сильнее «Уилкс-Берри» (4-2).

Ранее пресс-служба Американской хоккейной лиги представила команду лучших молодых игроков сезона-2025/2026.