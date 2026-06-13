Главный тренер «Вегаса» Торторелла рассказал о преимуществах форварда Ивана Барбашёва

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высоко оценил игру российского нападающего клуба Ивана Барбашёва.

«Иван универсальный игрок, физически сильный, умеет бороться за шайбу, забивать голы. Он делает всё, поэтому он — разносторонний хоккеист, действительно хороший игрок для плей-офф», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

30-летний Иван Барбашёв в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 21 игру, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступает «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-3.

Ранее игру Ивана Барбашёва оценил форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.