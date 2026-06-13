Олимпийский чемпион рассказал о схожести стиля «Каролины» с «Локомотивом» и «Металлургом»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов сравнил стиль игры «Каролины Харрикейнз» с чемпионскими командами «Локомотива» и «Металлурга».

«Все последние годы мне интересно развитие «Каролины». Тренерская команда, которая за счёт своего стиля игры и подбора хоккеистов идёт по нарастающей и несколько лет доминирует в Восточной конференции.

У «Каролины» есть что-то общее с последними чемпионами КХЛ – «Локомотивом» и «Металлургом». Например, стабильность. А ещё эта команда тоже не самая габаритная, но за счёт скорости, объёма движения и постоянного прессинга она лишает соперников шайбы, забирает все его козыри. Как, например, в полуфинале с «Монреалем», когда соперник с трудом набирал по полтора десятка бросков за матч.

Вспоминаю, как два года назад «Металлург» взял Кубок Гагарина – и тогда команда на движении, коротком пасе, постоянном владении шайбой также деклассировала соперников, а в финале прошла «Локомотив» — 4-0. Катание в современном хоккее решает очень многое!

Также отмечу в «Каролине» особые требования к игре в защите, она упрощена. И, например, тому же Александру Никишину, который в СКА привык к игровой свободе, в дебютном сезоне в НХЛ не так легко вписаться в команду», — цитирует Светлова Russia-Hockey.