Квартальнов рассказал о настрое Радулова перед новым сезоном КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о настрое нападающего ярославского клуба Александра Радулова перед новым сезоном КХЛ и прокомментировал процесс знакомства с игроками команды.

«Как мы и договорились, он [Радулов] готов приехать с первого дня, дальше работать, как он и помогает «Локомотиву».

Идёт общий процесс знакомства, пока говорю с ними, скажем так, в двух словах. У нас будет ещё время, доносить нюансы игры будем попозже, когда станем заниматься на льду, на «земле», просматривать видео, как обычно делается», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Квартальнов сменил на посту главного тренера ярославской команды Боба Хартли.