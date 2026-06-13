Алексей Сопин высказался о слухах про возможный обмен Блажиевского из «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о слухах про возможный обмен защитника Артёма Блажиевского из омского клуба.

— Действительно ли «Авангард» ищет варианты обмена защитника Артёма Блажиевского?

— В принципе, понятно, что нам нужно расчищать платёжку и уместиться под потолком, а для этого нужно провести пару обменов. Один защитник и один нападающий до начала сезона покинут коллектив, фамилии пока не буду называть конкретные. Теоретически можно всех обсуждать. У ребят солидные контракты, а правила диктуют такие условия, что как бы ни было больно и обидно, но придётся с хорошими хоккеистами и ребятами расстаться, чтобы остаться в рамках регламента, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.