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«Будет нечестно, если мы станем тянуть время». Генменеджер «Авангарда» — о Фьоре

«Будет нечестно, если мы станем тянуть время». Генменеджер «Авангарда» — о Фьоре
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о текущей ситуации с нападающим Джованни Фьоре.

— Какая ситуация с Джованни Фьоре? У «Авангарда» пять легионеров на контракте, а в случае с Фьоре всё упирается в российский паспорт?
— Да, всё так. У нас уже забита легионерская квота, как бы мы ни хотели Джио сохранить, но это проблема. Думаю, он занимается вопросом получения гражданства, но это небыстрый процесс, серьёзный государственный момент. И неизвестно, насколько он затянется. Я Фьоре и Ги Буше несколько дней назад сказал, что будет нечестно по отношению к Джио, если мы будем тянуть время, а процесс получения паспорта затянется, и человек останется без работы к началу сезона. Сказал Фьоре, что не могу держать его в подвешенном состоянии, и если у него есть иные варианты, то он может работать в их направлении, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«До старта сезона «Авангард» покинут два игрока». Интервью с Алексеем Сопиным
Эксклюзив
«До старта сезона «Авангард» покинут два игрока». Интервью с Алексеем Сопиным
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