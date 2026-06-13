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Генменеджер «Авангарда» — о вратаре Мишурове: я — за него, хочу, чтобы он играл

Генменеджер «Авангарда» — о вратаре Мишурове: я — за него, хочу, чтобы он играл
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что для омского клуба будет предпочтительнее найти вратарю Андрею Мишурову другой клуб для увеличения игровой практики.

— Что с позицией второго вратаря в «Авангарде»? И какая ситуация с Андреем Мишуровым, у которого пока нет нового контракта.
— В первую очередь, я хочу, чтобы Мишуров играл, причём играл много, прогрессировал. Он должен расти и развиваться, а для этого нужна практика. Существует вариант его трудоустройства, но сейчас всё немного приостановилось. Но мы работаем в этом направлении. Думаю, в ближайшие пару недель будет информация и по нему, и по бэкапу Никиты Серебрякова.

Считаю, что Мишуров — сильный вратарь, меня он устраивал полностью. Думаю, он даже мог бы играть больше в «Авангарде», приносить больше пользы клубу. Но как сложилось, так сложилось. В этой ситуации я за него, хочу, чтобы он играл.

— Выходит, для вас предпочтительнее найти Андрею другой клуб, где бы он играл, а в «Авангард» подписать второго вратаря с рынка?
— Да, именно так, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«До старта сезона «Авангард» покинут два игрока». Интервью с Алексеем Сопиным
Эксклюзив
«До старта сезона «Авангард» покинут два игрока». Интервью с Алексеем Сопиным
Комментарии
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