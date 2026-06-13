Алексей Сопин рассказал, выходили ли на «Авангард» из минского «Динамо» по поводу Барра

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, выходили ли на представителей омского клуба из минского «Динамо» по поводу тренера Дэйва Барра.

— Как прокомментируете слух о том, что один из вариантов на пост главного тренера в минском «Динамо» — помощник Буше Дэйв Барр?

— Это, кстати, удивительный момент, мы это прочитали из прессы. Коллеги из Минска на нас не выходили по поводу Барра, у Дэйва действующий контракт, каких-то серьёзных переговоров с его стороны с «Динамо» тоже не было. Поэтому, возможно, это просто слух, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.