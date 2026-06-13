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Алексей Сопин рассказал, выходили ли на «Авангард» из минского «Динамо» по поводу Барра

Алексей Сопин рассказал, выходили ли на «Авангард» из минского «Динамо» по поводу Барра
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, выходили ли на представителей омского клуба из минского «Динамо» по поводу тренера Дэйва Барра.

— Как прокомментируете слух о том, что один из вариантов на пост главного тренера в минском «Динамо» — помощник Буше Дэйв Барр?
— Это, кстати, удивительный момент, мы это прочитали из прессы. Коллеги из Минска на нас не выходили по поводу Барра, у Дэйва действующий контракт, каких-то серьёзных переговоров с его стороны с «Динамо» тоже не было. Поэтому, возможно, это просто слух, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«До старта сезона «Авангард» покинут два игрока». Интервью с Алексеем Сопиным
Эксклюзив
«До старта сезона «Авангард» покинут два игрока». Интервью с Алексеем Сопиным
Комментарии
Новости. Хоккей
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