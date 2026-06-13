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«Понял, что это лучший вариант для меня». Ильенко — о деталях перехода в «Авангард»

«Понял, что это лучший вариант для меня». Ильенко — о деталях перехода в «Авангард»
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Нападающий Артём Ильенко рассказал о своём переходе в омский «Авангард». Ранее форвард выступал за московское «Динамо».

«Очень рад попасть в «Авангард». Сегодня утром прилетел в Омск, удалось уже осмотреть арену, под большим впечатлением нахожусь от домашней раздевалки. Хочется поскорее познакомиться с тренерским штабом, с ребятами, начать подготовку к сезону.

Давно разговаривали с «Авангардом», предметный интерес обозначился сразу по окончании сезона. В семейном кругу посовещались, и я понял, что это лучший вариант для меня — сильный клуб, команда с амбициями, которая хочет побеждать. Это самое главное. Я сам хотел трёхлетний контракт, но не говорил об этом перед переговорами. Приятно, что сошлись в этих пожеланиях с клубом. Да, впервые в карьере буду играть на Востоке, но не переживаю по этому поводу. Сюда всегда интересно приезжать, классные команды, отличные матчи получались», — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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