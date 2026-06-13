Ильенко: против «Авангарда» Буше всегда было очень тяжело играть, преодолевать оборону

Нападающий «Авангарда» Артём Ильенко рассказал о своих впечатлениях об игре против омского клуба под руководством Ги Буше во время выступления за московское «Динамо».

«С Ги Буше ещё не разговаривал, но я понимаю, что будет от меня требоваться. Знаю свои сильные стороны, так что просто жду сезон. Предпочтительная для меня позиция? В последнее время больше в центре играл, но без проблем смогу сыграть и с краю. Против «Авангарда» Буше всегда было очень тяжело играть, преодолевать оборону, обороняться в меньшинстве. В прошлом сезоне Омск показал серьёзный результат, надеюсь, что в следующем вместе уже добьёмся большего», — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.