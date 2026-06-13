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Овечкин не получил ни одного голоса при определении сборных звёзд сезона НХЛ

Овечкин не получил ни одного голоса при определении сборных звёзд сезона НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ни разу не был упомянут в голосовании, по итогам которого были выбраны символические сборные сезона НХЛ.

Среди левых крайних нападающих первое место занял Джейсон Робертсон («Даллас Старз», первая команда), второе – Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс», вторая команда), третье – Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»). Форвард Артемий Панарин («Лос-Анджелес») занял в этом голосовании восьмое место.

Ранее Овечкин также не получал голосов по итогам регулярного чемпионата — 2023/2024.

Напомним, по итогам голосования в первую символическую сборную были включены вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

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