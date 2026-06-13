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«Может, и «подсиживать» будут». Щитов — о Скудре и Корешкове в штабе «Спартака»

«Может, и «подсиживать» будут». Щитов — о Скудре и Корешкове в штабе «Спартака»
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал приглашение в тренерский штаб «Спартака» Петериса Скудру и Евгения Корешкова.

— В «Спартаке» приняли не самое логичное решение, пригласив в тренерский штаб Скудру, который помимо своих крылатых высказываний известен любовью к достаточно строгому стилю хоккея. Нет ли у вас ощущения, что Петерис не подходит Жамнову?
— Это очень тонкая система. Сейчас в штабе кроме Жамнова появились ещё Корешков со Скудрой, которые работали главными тренерами в КХЛ. Плюс есть Барков (в МХЛ). Важно, чтобы все назначения согласовывались с Жамновым, чтобы он знал этих людей. Если все с ним согласовывались и получится единый тренерский коллектив — будет здорово, и Жамнову будет легче работать. Но если эти люди не подходят друг другу, и Скудра, например, как амбициозный человек начнет всё на себя перетягивать, а потом пойдут интриги, то играть команде будет очень тяжело. Очень важно, чтобы тренерский штаб подходил друг другу по характерам. Не знаю, как они там уживутся. Скудра в своё время хорошие результаты показывал в «Торпедо», посмотрим, как будет в «Спартаке».

— Могут ли их держать в уме на роль главного тренера, если у «Спартака» что‑то пойдёт не так?
— Может быть, и «подсиживать» будут. Кто знает, как там разберется руководство клуба. Чего они вообще хотят добиться: может, и хотят убрать Жамнова таким образом, чтобы было кем заменить. В любом случае, «Спартак» ждет интересное время. Я считаю Жамнова классным тренером и думаю, что у него всё должно получиться, — цитирует Щитова «Матч ТВ».

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