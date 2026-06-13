Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист рассчитывает, что следующий контракт Макдэвида с «Эдмонтоном» будет на семь лет

Журналист рассчитывает, что следующий контракт Макдэвида с «Эдмонтоном» будет на семь лет
Комментарии

Журналист и радиокомментатор матчей «Эдмонтон Ойлерз» Боб Стауффер заявил, что следующий контракт Коннора Макдэвида с канадским клубом может быть на семь лет.

«Не думаю, что кто-то предан «Эдмонтону» больше, чем Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Я ожидаю, что следующий контракт, который подпишет Коннор Макдэвид, будет рассчитан на семь лет.

Вы даёте игрокам возможность участвовать в принятии ключевых решений, это путь в будущее. Когда вы расширяете возможности игроков, они становятся более убедительными», — заявил Стауффер в эфире Sportsnet.

Контракт Макдэвида с «Эдмонтоном» рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Материалы по теме
Фото
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид посетил матч Канады и Боснии на ЧМ-2026 с бокалом вина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android