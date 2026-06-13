Журналист рассчитывает, что следующий контракт Макдэвида с «Эдмонтоном» будет на семь лет

Журналист и радиокомментатор матчей «Эдмонтон Ойлерз» Боб Стауффер заявил, что следующий контракт Коннора Макдэвида с канадским клубом может быть на семь лет.

«Не думаю, что кто-то предан «Эдмонтону» больше, чем Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Я ожидаю, что следующий контракт, который подпишет Коннор Макдэвид, будет рассчитан на семь лет.

Вы даёте игрокам возможность участвовать в принятии ключевых решений, это путь в будущее. Когда вы расширяете возможности игроков, они становятся более убедительными», — заявил Стауффер в эфире Sportsnet.

Контракт Макдэвида с «Эдмонтоном» рассчитан до конца сезона-2027/2028.