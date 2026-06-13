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Светлов: Кучеров соединил в себе лучшие черты советского и современного хоккея

Светлов: Кучеров соединил в себе лучшие черты советского и современного хоккея
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о завоевании нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым приза самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Трофи».

— Рад за Никиту Кучерова, который получил приз самого ценного игрока чемпионата. Он соединил в себе лучшие черты советского и современного хоккея. Читать игру, видеть партнёров и площадку – это особый талант, Кучеров им владеет. Скажем так, трёхмерный игрок.

Конечно, жаль, что лучшие годы мастера такого уровня в основном по объективным причинам проходят вне России и нашей сборной. Это потеря и для национального хоккея, и для самого игрока.

— Вас удивило, что журналисты НХЛ выбрали именно Кучерова?
— Это отличная новость. Как и выбор лучшим вратарём сезона Андрея Василевского из той же «Тампы». А сюрприз здесь в том, что «Тампа» провела чемпионат, мягко говоря, не на «пятёрку», быстро вылетела из плей-офф. Тем не менее два российских игрока клуба получили самые престижные трофеи. Вот что удивительно, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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