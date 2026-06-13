«Быстрым он не станет, но берёт другими качествами». Квартальнов — о шансах Сафонова в НХЛ

Главный тренер «Локомотива», ранее работавший в «Ак Барсе», Дмитрий Квартальнов высказался о шансах нападающего Ильи Сафонова в НХЛ. Ранее игрок подписал с «Ванкувер Кэнакс» однолетний контракт.

«У Ильи есть определённый уровень мастерства и здоровья. Понятно, что кто-то хочет, чтобы он был побыстрее, порезче. У него такая специфика организма — быстрым он не станет, но берёт другими качествами. И я надеюсь, что он зацепится там и сыграет, как и другие ребята, кто приезжает туда. Я всегда всем говорю, там пробовать не надо, надо стараться зацепиться и играть», — приводит слова Квартальнова ТАСС.