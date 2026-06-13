Щитов: репутация у Ливо неоднозначная, но игрок по нашим меркам хороший

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал переход нападающего Джоша Ливо в омский «Авангард».

— По итогам двух сезонов КХЛ об игре Ливо сложились двоякие впечатления: в регулярном чемпионате он зарабатывает много очков, но в плей‑офф канадец играл ниже привычного уровня. Способен ли он помочь «Авангарду» в борьбе за Кубок Гагарина?

— Ливо — усиление для «Авангарда», в команде есть хорошие ребята, с которыми Джош может сыграться и набирать очки. Это мастер, который может забить. В «Салавате» год назад у Козлова он неплохо играл в плей‑офф. Да и в Омске есть ребята, которые могут поговорить с Ливо, есть Свитов. Думаю, Ливо будет (хорошо) играть в плей‑офф. Да, репутация у него неоднозначная, но игрок по нашим меркам хороший. Да и тренер в «Авангарде» — его соотечественник. Думаю, Буше знал, кого приглашает.

— Ливо может стать недостающим пазлом для чемпионства, который второй год подряд пытаются найти в «Авангарде»?

— Он может стать одним из тех, кто способен помочь. Потому что Ливо — играющий хоккеист. Он может решить момент и здорово смотрится в большинстве. С агрессивным стилем «Авангарду» Джош пригодится, — цитирует Щитова «Матч ТВ».