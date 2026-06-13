Форвард «Вегаса» — о Барбашёве: он может переломить игру в нашу пользу

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Киган Колесар высказался по поводу игры своего российского одноклубника Ивана Барбашёва.

«У него есть всё, что нужно. Он очень силён физически, отлично создаёт моменты, хорош в завершении атак. И может переломить ход игры в нашу пользу», — приводит слова Колесара пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

30-летний Иван Барбашёв в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 21 игру, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступает «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-3.

Ранее игру Ивана Барбашёва оценил форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.