Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нурс хочет перейти в клуб Востока, защитник «Эдмонтона» не желает играть в Канаде

Нурс хочет перейти в клуб Востока, защитник «Эдмонтона» не желает играть в Канаде
Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с защитником «Эдмонтон Ойлерз» Дарнеллом Нурсом. Ранее появилась информация, что 31-летний хоккеист запросил обмен из канадской команды и предоставил список из трёх-пяти команд, которые готов рассмотреть. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2029/2030.

«Думаю, в основном это команды с Востока. Не думаю, что это Канада. Если и есть команда с Запада, то, думаю, это будет «Лос-Анджелес», просто потому что он знаком с тренером там. Но я слышал, что предпочтение отдаётся Востоку, но не Канаде», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

В минувшем регулярном сезоне игрок обороны провёл 82 встречи, в которых Дарнелл забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач. В составе сборной Канады Нурс сыграл 10 матчей на чемпионате мира — 2026. В этих играх он набрал 6 (0+6) очков.

Материалы по теме
Защитник Дарнелл Нурс запросил обмен из «Эдмонтона» — Sportsnet
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android