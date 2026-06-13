Нурс хочет перейти в клуб Востока, защитник «Эдмонтона» не желает играть в Канаде

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с защитником «Эдмонтон Ойлерз» Дарнеллом Нурсом. Ранее появилась информация, что 31-летний хоккеист запросил обмен из канадской команды и предоставил список из трёх-пяти команд, которые готов рассмотреть. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2029/2030.

«Думаю, в основном это команды с Востока. Не думаю, что это Канада. Если и есть команда с Запада, то, думаю, это будет «Лос-Анджелес», просто потому что он знаком с тренером там. Но я слышал, что предпочтение отдаётся Востоку, но не Канаде», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

В минувшем регулярном сезоне игрок обороны провёл 82 встречи, в которых Дарнелл забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач. В составе сборной Канады Нурс сыграл 10 матчей на чемпионате мира — 2026. В этих играх он набрал 6 (0+6) очков.