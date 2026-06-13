Бывший форвард «Спартака» и «Сочи» Биттен продолжит карьеру в системе «Флориды»

Бывший нападающий «Сочи» Уилл Биттен заключил контракт с «Шарлотт Чекерс» из АХЛ, сообщает пресс‑служба фарм‑клуба «Флориды Пантерз». Соглашение с 27‑летним канадцем рассчитано на один сезон и носит односторонний характер — это означает, что Биттен не сможет сыграть за «Пантерз» в Национальной хоккейной лиге.

Биттен провёл в КХЛ два сезона, он выступал за московский «Спартак», а затем за «Сочи». В прошлом сезоне форвард провёл 59 матчей и набрал 21 (10+11) очко. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Биттен провёл 110 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 19 результативных передач.