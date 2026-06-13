Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев предположил, сколько россиян могут принять участие в Матче звёзд НХЛ. В новом сезоне в Матче звёзд примут участие команды, составленные из игроков Канады, США, Финляндии, Швеции и остального мира.

«Давайте так, в «Остальном мире», скорее всего, три пятёрки и два вратаря будут российскими. Поэтому нужно исходить из этого. Не стоит обращать внимания на формулировку? У нас на Руси говорится: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь». Так что ничего страшного», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов призвал россиян бойкотировать Матч звёзд НХЛ в новом формате.