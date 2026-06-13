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«Детройт» получил предложение от «Флориды» по Дилану Ларкину — Фридман

«Детройт» получил предложение от «Флориды» по Дилану Ларкину — Фридман
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«Флорида Пантерз» сделала предложение «Детройт Ред Уингз» по обмену нападающего Дилана Ларкина. Об этом сообщает The Fourth Period со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридмана. Ранее американский форвард запросил обмен из клуба.

Срок соглашения игрока с «Детройтом» рассчитан до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

Ларкин был выбран «Ред Уингз» на драфте НХЛ 2014 года под 15-м общим номером. Он дебютировал в НХЛ в составе клуба в 2015-м и провёл 11 сезонов в «Детройте».

В этом сезоне клуб не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд. Ларкин сыграл 74 матча в минувшем регулярном чемпионате и набрал 67 (34+33) очков при полезности «+4».

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