Светлов: игра в НХЛ становится более умной, пустой беготни и пуляния шайб больше нет

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов выразил мнение, что хоккей в НХЛ стал более умным.

– Главное для вас событие в июне в хоккее?

– Любой профессионал тренерского цеха не может оставить в стороне финал Кубка Стэнли. Там идёт отличная серия двух лучших команд – «Каролины» и «Вегаса».

В первую очередь отмечу результативность финала – под восемь шайб за игру. Во-вторых – равенство этих команд по силе, именно поэтому так значим психологический импульс, который приводит к тому, что сценарий всё время меняется и отыгрываются форы в три-четыре гола. Ну и в-третьих, это здорово, что российские легионеры играют одну из ведущих ролей, а Дорофеев и Свечников штампуют голы.

– Какие тенденции отметите в хоккее НХЛ?

– Заметил, что в НХЛ уже не так доминирует культ бросков. Раньше североамериканские хоккеисты очень много бросали по воротам, причём со всех точек – опасных и не очень.

Но в последнее время наметилась тенденция по сокращению количества бросков. Многие команды начинают больше дорожить шайбой, разыгрывать её до верного. Хоккей в НХЛ становится всё более умным, пустой беготни и пуляния шайб по воротам со всех позиций вы больше не увидите. В этом плане наш хоккей сегодня проще, чем североамериканский. Но это, увы, логично: все лучшие хоккеисты мира теперь там.

– Ваш прогноз на развитие финала?

– При счёте 2-2 пятый матч очень часто становится решающим, поэтому победа «Каролины» крайне важна. Понятно, что теперь она явный фаворит, но серия настолько интересная, что не удивлюсь, если она затянется и всё решится в седьмой встрече, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.