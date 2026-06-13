Впервые с 1997 года каждая из первых 4 игр финала КС собрала более 4 млн телезрителей

Каждая из первых четырёх игр финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (3-2) собрала более 4 млн телезрителей в США. Об этом сообщает Sports Media Watch. Отмечается, что данные за пятый матч пока отсутствуют.

Такого результата не было с 1997 года. Средняя аудитория первой игры на национальном канале ABC составила 4,675 млн, второй – 4,782 млн, третьей – 5,046 млн, четвёртой – 5,345 млн, в среднем – 4,962 млн. Если брать четвёртые матчи финалов прошлых лет, то нынешний результат стал лучшим с 2017 года, когда игру между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» на национальном канале NBC посмотрели 5,654 млн зрителей.

По общей сумме аудитории за первые четыре матча больше зрителей было только в том же 1997 году («Детройт Ред Уингз» – «Филадельфия Флайерз», 4-0), а также в 2013-м («Чикаго Блэкхоукс» – «Бостон Брюинз», 4-2) и 2015-м («Чикаго» – «Тампа-Бэй Лайтнинг», 4-2).

Отмечается, что компания Nielsen начала включать просмотр телепередач вне дома в свои оценки только в 2020 году. При этом текущий финал уже превзошёл итоговые показатели прошлогодней серии между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4-2), суммарная аудитория в США на кабельном канале TNT составила 15,29 млн зрителей, средняя – 2,54 млн.