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Форвард «Каролины» Ахо высказался о своей первой шайбе в финале Кубка Стэнли

Форвард «Каролины» Ахо высказался о своей первой шайбе в финале Кубка Стэнли
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал свой гол в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2). Для 28-летнего финна эта шайба стала первой в серии.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp)     1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp)     3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51     4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp)     4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49    

– Каково это – наконец-то забить гол в финальной серии?
– Конечно, приятно, но ты играешь ради победы. Она приносит гораздо больше удовлетворения.

Хорошее действие в защите в нужный момент может быть не менее важно. Безусловно, я стараюсь забивать в каждой смене, но в то же время нужно просто играть и верить, что у тебя будут шансы и ты сможешь их реализовать. Ничего ещё не закончено. Нужно отдохнуть и восстановиться, – приводит слова Ахо сайт НХЛ.

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