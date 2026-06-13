Форвард «Каролины» Ахо высказался о своей первой шайбе в финале Кубка Стэнли

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал свой гол в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2). Для 28-летнего финна эта шайба стала первой в серии.

– Каково это – наконец-то забить гол в финальной серии?

– Конечно, приятно, но ты играешь ради победы. Она приносит гораздо больше удовлетворения.

Хорошее действие в защите в нужный момент может быть не менее важно. Безусловно, я стараюсь забивать в каждой смене, но в то же время нужно просто играть и верить, что у тебя будут шансы и ты сможешь их реализовать. Ничего ещё не закончено. Нужно отдохнуть и восстановиться, – приводит слова Ахо сайт НХЛ.