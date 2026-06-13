Форвард «Каролины» Ахо высказался о своей первой шайбе в финале Кубка Стэнли
Поделиться
Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал свой гол в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:2, 3-2). Для 28-летнего финна эта шайба стала первой в серии.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
– Каково это – наконец-то забить гол в финальной серии?
– Конечно, приятно, но ты играешь ради победы. Она приносит гораздо больше удовлетворения.
Хорошее действие в защите в нужный момент может быть не менее важно. Безусловно, я стараюсь забивать в каждой смене, но в то же время нужно просто играть и верить, что у тебя будут шансы и ты сможешь их реализовать. Ничего ещё не закончено. Нужно отдохнуть и восстановиться, – приводит слова Ахо сайт НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2026
-
17:13
-
16:56
-
16:35
-
16:14
-
15:50
-
15:35
-
15:13
-
14:51
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:21
-
12:04
-
11:40
-
11:28
-
11:10
-
10:50
-
10:33
-
10:12
-
09:47
-
09:28
-
09:09
-
08:45
-
08:21
-
08:00
- 12 июня 2026
-
23:54
-
23:09
-
22:45
-
22:18
-
21:55