Крикунов — о россиянах в финале КС: наши ребята растут и показывают себя с лучшей стороны

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о российских хоккеистах в финале Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (3-2).

За «ураганов» выступают вратарь Пётр Кочетков (запасной), защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. За «рыцарей» – нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев.

«Что касается финала Кубка Стэнли, наши ребята растут и показывают себя с лучшей стороны. Это при всех удачах и неудачах нашего хоккея, отсутствия на чемпионате мира. Игроки у нас появляются и уезжают в НХЛ, хотя все постоянно говорят, что у нас нет хоккеистов», – приводит слова Крикунова Metaratings.