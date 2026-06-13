Артур Тянулин: меня в «Сочи» никто не обманывал, клуб выполнил все договорённости

Нападающий «Нефтехимика» Артур Тянулин ответил на вопрос о будущем своих бывших команд «Сочи» и тольяттинской «Лады».

— Так сложилось, что оба клуба, за которые вы играли в прошлом сезоне, в последнее время испытывали проблемы с финансами. Что думаете о будущем «Сочи» и «Лады»?

— В первую очередь я благодарен этим командам и их болельщикам. К счастью, они будут играть в КХЛ в следующем сезоне. Печально, когда клубы покидают чемпионат. Наоборот, хочется, чтобы в лиге было больше команд. Никаких обид ни на «Сочи», ни на «Ладу» у меня нет. Хочу пожелать только удачи этим командам и их болельщикам. Команд в лиге становится всё меньше, и это грустно. Чем больше клубов, тем круче.

— Лично вам в «Сочи» не задерживали зарплату?

— Я считаю, что это внутренняя кухня. Мне не хочется выносить сор из избы. Клуб выполнил все контрактные договорённости. Меня в «Сочи» никто не обманывал, — приводит слова Тянулина AllHockey.