Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артур Тянулин: меня в «Сочи» никто не обманывал, клуб выполнил все договорённости

Артур Тянулин: меня в «Сочи» никто не обманывал, клуб выполнил все договорённости
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Артур Тянулин ответил на вопрос о будущем своих бывших команд «Сочи» и тольяттинской «Лады».

— Так сложилось, что оба клуба, за которые вы играли в прошлом сезоне, в последнее время испытывали проблемы с финансами. Что думаете о будущем «Сочи» и «Лады»?
— В первую очередь я благодарен этим командам и их болельщикам. К счастью, они будут играть в КХЛ в следующем сезоне. Печально, когда клубы покидают чемпионат. Наоборот, хочется, чтобы в лиге было больше команд. Никаких обид ни на «Сочи», ни на «Ладу» у меня нет. Хочу пожелать только удачи этим командам и их болельщикам. Команд в лиге становится всё меньше, и это грустно. Чем больше клубов, тем круче.

— Лично вам в «Сочи» не задерживали зарплату?
— Я считаю, что это внутренняя кухня. Мне не хочется выносить сор из избы. Клуб выполнил все контрактные договорённости. Меня в «Сочи» никто не обманывал, — приводит слова Тянулина AllHockey.

Материалы по теме
Официально
ХК «Сочи» обменял права на вратаря Илью Самсонова в «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android