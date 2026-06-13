Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хеллебайк интересен нескольким клубам НХЛ, в том числе «Флориде» — The Fourth Period

Хеллебайк интересен нескольким клубам НХЛ, в том числе «Флориде» — The Fourth Period
Комментарии

Несколько клубов НХЛ в мае обращались в «Виннипег Джетс» на предмет возможного обмена голкипера Коннора Хеллебайка. Как сообщает The Fourth Period, одной из этих команд была «Флорида Пантерз».

Срок действующего контракта вратаря с клубом рассчитан до 2031 года. Ранее появилась информация, что 33-летний голкипер попросил об обмене из «Виннипега».

Хеллебайк провёл в «Джетс» всю карьеру на уровне Национальной хоккейной лиги – с 2015 года. Он трижды получал «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ – и один раз завоевал «Харт Трофи» – награду за наибольший вклад в успехи команды в регулярке.

Материалы по теме
Вратарь «Виннипега» Хеллебайк раскритиковал команду после невыхода в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android