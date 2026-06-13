Хеллебайк интересен нескольким клубам НХЛ, в том числе «Флориде» — The Fourth Period

Несколько клубов НХЛ в мае обращались в «Виннипег Джетс» на предмет возможного обмена голкипера Коннора Хеллебайка. Как сообщает The Fourth Period, одной из этих команд была «Флорида Пантерз».

Срок действующего контракта вратаря с клубом рассчитан до 2031 года. Ранее появилась информация, что 33-летний голкипер попросил об обмене из «Виннипега».

Хеллебайк провёл в «Джетс» всю карьеру на уровне Национальной хоккейной лиги – с 2015 года. Он трижды получал «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ – и один раз завоевал «Харт Трофи» – награду за наибольший вклад в успехи команды в регулярке.