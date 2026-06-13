Фридман — о расследовании в отношении Бэбкока: НХЛ хочет разобраться с этим быстро

Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией о расследовании Национальной хоккейной лиги в отношении тренера Майка Бэбкока. Напомним, в 2023 году специалист подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

«Я слышал, что лига хочет разобраться с этим довольно быстро. Думаю, что они не хотят, чтобы вынесение решения затягивалось дольше необходимого», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон Ойлерз» согласовал с лидерами команды назначение Бэбкока на пост главного тренера и проконсультировался с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), чтобы выяснить, есть ли какие-либо возражения, которые потребуется урегулировать, прежде чем нанимать Бэбкока.