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Фридман — о расследовании в отношении Бэбкока: НХЛ хочет разобраться с этим быстро

Фридман — о расследовании в отношении Бэбкока: НХЛ хочет разобраться с этим быстро
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Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией о расследовании Национальной хоккейной лиги в отношении тренера Майка Бэбкока. Напомним, в 2023 году специалист подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

«Я слышал, что лига хочет разобраться с этим довольно быстро. Думаю, что они не хотят, чтобы вынесение решения затягивалось дольше необходимого», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон Ойлерз» согласовал с лидерами команды назначение Бэбкока на пост главного тренера и проконсультировался с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), чтобы выяснить, есть ли какие-либо возражения, которые потребуется урегулировать, прежде чем нанимать Бэбкока.

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