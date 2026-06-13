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Хишир может подписать контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой $ 11-13 млн в год — источник

Хишир может подписать контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой $ 11-13 млн в год — источник
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«Нью-Джерси Дэвилз» и капитан команды Нико Хишир продолжают переговоры о новом контракте. Об этом сообщает The Fourth Period. Действующий контракт клуба со швейцарским нападающим рассчитан до конца следующего сезона.

По информации источника, стороны ведут переговоры о среднесрочном договоре, по которому зарплата форварда может составить от $ 11 млн до 13 млн в год. На данный момент зарплата Хишира составляет $ 7,25 млн.

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний нападающий провёл 82 матча, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «-6». Нико выступает за «Дэвилз» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.

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