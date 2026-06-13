Форвард «Нефтехимика» Митякин оценил выступление команды в прошедшем сезоне

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал выступление нижнекамской команды в сезоне-2025/2026.

— Как ты оценишь прошедший сезон для «Нефтехимика»?

— Мы неплохо провели регулярный чемпионат. В плей-офф тоже сыграли достойно, но могли добиться большего.

— Ты получил травму верхней части тела ещё в первом матче серии с «Авангардом». Получается, на три следующие игры выходил на уколах?

— Да, играл с травмой, потому что не хотелось подводить команду. Но мог выступить объективно лучше.

— Игорь Гришин после заключительного матча с «Авангардом» упомянул, что некоторые игроки «Нефтехимика» показали особую самоотверженность в серии. Получается, имел в виду и тебя в числе тех хоккеистов.

— Не знаю, обо мне ли велась речь. На себе акцент точно не хочу делать. Но то, что у нас многие ребята играли в плей-офф, не щадя себя, это правда. Выходили на обезболивающих, сражались, бились, доставали из себя максимум.

— На днях спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский заявил, что перед следующим сезоном перед командой будет стоять задача не только выхода в плей-офф, но и прохода первого раунда. Как считаешь, по силам вам превзойти результат минувшего сезона?

— Безусловно, нам хочется пройти первый раунд, даже правильнее сказать — выигрывать как можно больше матчей в плей-офф. Нам есть куда расти, поэтому, скажем так, все в клубе проанализировали ситуацию и сейчас понимают, как нужно будет подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, он окажется для нас лучше по результату, — приводит слова Митякина «Реальное время».