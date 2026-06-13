Форвард «Эдмонтона» Подколзин посетил детскую тренировку в центре развития СКА

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин посетил детскую тренировку в центре хоккейного развития СКА. Об этом сообщается в телеграм-канале армейского клуба.

Фото: ХК СКА

«Летние сборы в Центре хоккейного развития СКА завершились! Финальный день выдался огненным. С утра ребята размялись, погоняли в футбол и флорбол в универсальном зале, а на льду их ждал главный сюрприз и особенные гости.

На тренировку заглянули Конь-Огонь и форвард клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин! После матча всем участникам вручили дипломы и подарки, а бонусом — автограф-сессия и фото с Василием на память.

Спасибо парням за эти шесть дней работы, эмоций и любви к игре. Отличного лета и ждём возвращения на лёд с новыми силами!» — говорится в сообщении СКА.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний форвард провёл 82 матча, в которых набрал 37 (19+18) очков при полезности «+16». В плей-офф на счету Подколзина 6 (3+3) очков в шести играх. Нападающий дебютировал в КХЛ в составе СКА 12 ноября 2018 года.