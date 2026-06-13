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«Всё было как во сне». Форвард «Локомотива» Кузин — о победе в финале Кубка Гагарина

«Всё было как во сне». Форвард «Локомотива» Кузин — о победе в финале Кубка Гагарина
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Артём Кузин высказался о победе команды в финале Кубка Гагарина — 2026 над «Ак Барсом» (4-2).

– В финале трэш-ток на блиц-интервью был нередкой картиной – как в «Локомотиве» реагировали на острые высказывания казанцев?
– Мы ни с кем это не обсуждали, просто каждый в «Локомотиве» понимал, что нужно доказывать делом, а не словами. Поэтому никто в команде не влезал в перепалки.

– В чём вы переиграли «Ак Барс»?
– Конкретно в финальной серии одним из главных факторов стало количество ошибок. Игра в хоккей сама по себе проста – кто больше ошибся, тот и проиграл.

– С какими эмоциями вы встретили финальную серию решающего матча в Казани?
– Когда прозвучала сирена, я быстро снял шлем с крагами, побежал вместе со всеми к вратарю обниматься, но в голове не мог поверить, что это на самом деле происходит. Всё было как во сне. Мне даже сложно вспомнить тот момент, потому что я тогда выплеснул все эмоции, которые сидели внутри. Просто знаю, что этот день был для меня самым лучшим, – приводит слова Кузина официальный сайт МХЛ.

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