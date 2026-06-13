Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтехимика» Митякин: Кузнецов — суперигрок, хоккеист очень высокого уровня

Форвард «Нефтехимика» Митякин: Кузнецов — суперигрок, хоккеист очень высокого уровня
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о возможном переходе в клуб форварда Евгения Кузнецова.

– Не так давно в прессе появилась информация, что «Нефтехимик» в это межсезонье может пополнить Евгений Кузнецов. Спортивный директор клуба не стал отрицать вероятность этого события. Тебе бы хотелось поиграть в одной команде с таким мастером?
– Евгений Кузнецов – суперигрок, заслуги которого не нуждаются в лишнем представлении. Хоккеист очень высокого уровня.

Я был бы только рад с ним поиграть в одной команде. Лично с ним не знаком, но знаю, что он весёлый парень, душа коллектива, – приводит слова Митякина «Реальное время».

Сезон-2025/2026 Кузнецов начинал в «Металлурге», а затем перешёл в «Салават Юлаев». Всего в минувшем регулярном чемпионате Евгений провёл 34 матча и набрал 27 (7+20) очков. В плей-офф на его счету семь игр, одна шайба и одна передача.

Материалы по теме
Ключевые лица КХЛ. Где продолжат карьеру главные звёзды лиги?
Ключевые лица КХЛ. Где продолжат карьеру главные звёзды лиги?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android