Форвард «Нефтехимика» Митякин: Кузнецов — суперигрок, хоккеист очень высокого уровня

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о возможном переходе в клуб форварда Евгения Кузнецова.

– Не так давно в прессе появилась информация, что «Нефтехимик» в это межсезонье может пополнить Евгений Кузнецов. Спортивный директор клуба не стал отрицать вероятность этого события. Тебе бы хотелось поиграть в одной команде с таким мастером?

– Евгений Кузнецов – суперигрок, заслуги которого не нуждаются в лишнем представлении. Хоккеист очень высокого уровня.

Я был бы только рад с ним поиграть в одной команде. Лично с ним не знаком, но знаю, что он весёлый парень, душа коллектива, – приводит слова Митякина «Реальное время».

Сезон-2025/2026 Кузнецов начинал в «Металлурге», а затем перешёл в «Салават Юлаев». Всего в минувшем регулярном чемпионате Евгений провёл 34 матча и набрал 27 (7+20) очков. В плей-офф на его счету семь игр, одна шайба и одна передача.