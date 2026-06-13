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«Флорида» выменяла Пиениниеми у «Питтсбурга» на права на Окульяра

«Флорида» выменяла Пиениниеми у «Питтсбурга» на права на Окульяра
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«Флорида Пантерз» выменяла защитника Эмиля Пиениниеми у «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба «пантер». Взамен «пингвины» получили права на нападающего Оливера Окульяра.

21-летний Пиениниеми провёл девять игр в АХЛ за «Уилкс-Бэрри» в сезоне-2025/2026, набрав 3 (1+2) очка. Он также принял участие в двух матчах плей-офф, отметившись одной передачей. Помимо этого, Эмиль набрал 11 (6+5) очков в 26 играх ECHL за «Уилинг Нейлерс». Также на его счету 15 матчей в плей-офф и 8 (1+7) очков.

В активе 26-летнего Окульяра 29 (15+14) очков в 46 играх регулярного чемпионата за «Шеллефтео». В плей-офф он набрал 13 (6+7) очков в 15 матчах.

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