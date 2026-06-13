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Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит шестой матч серии с «Каролиной» из-за травмы

Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит шестой матч серии с «Каролиной» из-за травмы
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3) из-за травмы руки. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «рыцарей» Джона Тортореллу.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также отмечается, что вратарь Картер Харт выйдет в стартовом составе «Вегаса», несмотря на то что пропустил раскатку команды.

Напомним, Карлссон получил травму руки в пятом матче серии после хита Шона Уокера. В текущем плей-офф Вильям провёл 15 матчей и набрал 9 (3+6) очков при полезности «+10».

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли начнётся в ночь на 15 июня в 3:00 мск. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины».

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