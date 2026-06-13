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Митякин: Радулов — легенда российского хоккея. Он пример для подрастающего поколения

Митякин: Радулов — легенда российского хоккея. Он пример для подрастающего поколения
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Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина и оценил влияние форварда Александра Радулова на ярославскую команду.

– Удивила ли тебя победа «Локомотива» в плей-офф?
– Если честно, то нет. Потому что «Локомотив» – хорошая системная команда, которая строилась не один год. Плюс состав у них сыгранный, мало изменений. Ну и фактор Александра Радулова, конечно, тоже сыграл свою роль. То, как он вёл в 39 лет за собой команду в плей-офф, впечатлило.

Александр Радулов – легенда российского хоккея?
– Вне сомнений, Радулов – легенда российского хоккея. Его все любят, все знают его темперамент, характер, его стремление побеждать всегда. Он пример для подрастающего поколения, в первую очередь из-за своего спортивного характера.

Дай бог, чтобы он играл как можно дольше, потому что Радулов – кумир для многих маленьких детей, занимающихся хоккеем. Пока он играет, на него можно смотреть и равняться, – приводит слова Митякина «Реальное время».

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