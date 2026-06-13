«Это какое-то сумасшествие!» Рябыкин — о финале Кубка Стэнли

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (3-2).

– Следите за финальной серией розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина» – «Вегас»?

– Обязательно. Плей-офф НХЛ в первых раундах получился не самым захватывающим, но финальная серия – это какое-то сумасшествие!

Все матчи финала очень качественные и интригующие, отыгрываются любые форы, забрасывается в среднем под восемь шайб за игру. Не случайно за океаном эту серию называют одной из самых эффектных в вековой истории финалов.

– Кого отметите?

– Радует, что на первых ролях – российские форварды. Свечников у «Каролины», Дорофеев и Барбашёв – у «Вегаса». Вряд ли кому-то из них достанется приз самого ценного, но высокий уровень российской школы они держат.

– А кто получит главный индивидуальный приз?

– Многое зависит от концовки серии. Но у «Каролины» явный фаворит – ветеран нападения Стаал, забивает в каждом матче, да ещё важнейшие шайбы.

Из «Вегаса» мне ещё на Олимпиаде запомнился интересный форвард Марнер. В «Торонто», где перебор звёзд и огромное давление со стороны, у него не всё получилось, но в «Вегасе» он в полном порядке. Очень яркий нападающий, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.