Артур Тянулин высказался о своём переходе в «Нефтехимик»

Нападающий Артур Тянулин прокомментировал свой переход в «Нефтехимик». В прошедшем сезоне форвард выступал за «Сочи» и «Ладу».

– Долго думали над предложением от «Нефтехимика»?

– «Нефтехимик» вышел на меня через агента, как обычно это и бывает. Не могу сказать, что переговоры были долгими. Меня и мою семью всё устроило: и амбиции команды, и тренерский штаб, и город, а также то, что я буду играть в родной республике.

– «Нефтехимик» хотел подписать вас ещё прошлым летом, но тогда не получилось договориться с «Сочи». Подкупает, когда к вам проявляют такой постоянный интерес?

– Конечно, это приятно. Постараюсь сделать так, чтобы этот интерес не уходил. В то же время это большая ответственность перед руководством и городом. В меня поверили, поэтому нужно будет отдать все свои силы и доказать, что во мне не ошиблись.

– Что именно вас больше всего привлекло в варианте с нижнекамским клубом? И был ли он единственным после ухода из «Лады»?

– Об этом лучше спросить моего агента. Насколько мне известно, был интерес от других клубов, но сейчас об этом не хочется думать, потому что контракт подписан. Есть высокие задачи перед клубом, их нужно выполнять. Я давно наслышан об Игоре Гришине, ребята не говорят о нём ни одного плохого слова. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

– Вам уже обрисовали задачи на следующий сезон?

– Думаю, что конкретно о задачах нам объявят перед стартом сезона, но у всех команд цель одна. Все клубы постепенно подравниваются, поэтому есть возможность удивить своим результатом. Самое главное – пахать, работать и верить, – приводит слова Тянулина AllHockey.