Олимпийский чемпион по хоккею Андронов внесён в базу сайта «Миротворец»*

Экс-капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

36‑летнему хоккеисту вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках участия в благотворительном матче в Твери.

Андронов завершил карьеру в январе 2026 года. В КХЛ он выступал также за тольяттинскую «Ладу», ярославский «Локомотив» и санкт-петербургский СКА, всего на его счету 850 матчей в лиге и 195 (106+89) набранных очков.

Также в активе Сергея серебро Олимпиады‑2022 и две бронзы чемпионатов мира (2017, 2019).

Помимо Андронова в список сайта включены чемпионы мира по хоккею Виталий Прошкин и Константин Корнеев.

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