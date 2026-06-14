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Бриндамор не исключил, что Андерсен выйдет в старте в шестом матче финала Кубка Стэнли

Бриндамор не исключил, что Андерсен выйдет в старте в шестом матче финала Кубка Стэнли
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что Фредерик Андерсен может вернуться в ворота команды в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-2). 36-летний датчанин не был включен в заявку в четвёртой и пятой играх серии. Основным вратарем «Харрикейнз» стал Брендон Басси, его сменщиком – россиянин Пётр Кочетков.

«Посмотрим. Я знаю, что Фредди готов играть. Мы примем решение, что сделать – оставить всё как есть или же выпустить его на лёд. Приятно, что все вратари сейчас доступны», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Шестой матч серии состоится в ночь на 15 июня и начнётся в 3:00 мск.

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