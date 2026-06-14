Торторелла — о вратаре «Вегаса» Харте: знаю, что он может играть лучше
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла воздержался от критики вратаря команды Картера Харта после поражения от «Каролины Харрикейнз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:4, 2-3). 27-летний канадец пропустил по четыре шайбы в каждой из пяти игр серии.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
12 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Айкел, Гертл) – 06:52 (pp) 1:1 Стаал (Элерс, Джарвис) – 11:46 2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 31:58 (pp) 3:1 Ахо (Уокер, Мартинук) – 37:51 4:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 51:08 (pp) 4:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 53:49
«Я его знаю и знаю, что он может играть лучше. Я видел это на протяжении всего плей-офф. Думаю, что он очень хороший вратарь.
Нам нужно больше помогать ему. Можно смотреть на статистику – вы, ребята, именно это и делаете, выдаёте эти цифры – но мне нужно оценивать ситуацию иначе. Следить за тем, что происходит вокруг него, и какие голы нам забиваются», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
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