Торторелла — о вратаре «Вегаса» Харте: знаю, что он может играть лучше

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла воздержался от критики вратаря команды Картера Харта после поражения от «Каролины Харрикейнз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:4, 2-3). 27-летний канадец пропустил по четыре шайбы в каждой из пяти игр серии.

«Я его знаю и знаю, что он может играть лучше. Я видел это на протяжении всего плей-офф. Думаю, что он очень хороший вратарь.

Нам нужно больше помогать ему. Можно смотреть на статистику – вы, ребята, именно это и делаете, выдаёте эти цифры – но мне нужно оценивать ситуацию иначе. Следить за тем, что происходит вокруг него, и какие голы нам забиваются», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.