«Вегас» — «Каролина»: во сколько начало 6-го матча финала Кубка Стэнли, где смотреть

В ночь на 15 июня в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоится шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». Счёт в серии 3-2 в пользу «ураганов». Игра начнётся в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажут североамериканские каналы. В России официальных трансляций НХЛ не предусмотрено.

В первом матче серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» (4:3 ОТ). Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме со счётом 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии (5:3). В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд (4:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».