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Бриндамор — о шести голах Стаала в финале: он постоянно держит команду в тонусе

Бриндамор — о шести голах Стаала в финале: он постоянно держит команду в тонусе
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о результативной игре капитана команды Джордана Стаала в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-2). На счету 37-летнего канадца 7 (6+1) очков в пяти играх этой серии.

«Сейчас мы говорим о нём, потому что он забивает голы. Но если убрать эти голы, его влияние на команду будет тем же. Он добавил этот элемент, но в целом его игра не изменилась. Меня не беспокоят какие-то отвлекающие моменты, о которых, как вы могли бы подумать, нам стоит беспокоиться, играя в финале. Я знаю, что всё под контролем. Он постоянно держит команду в тонусе. Это значительно облегчает работу тренера. Мне не нужно ходить и гадать, что у ребят на уме», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем плей-офф НХЛ на счету 37-летнего нападающего 12 (8+4) очков в 18 матчах при полезности «+6».

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