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Тренер золотой сборной США на ОИ-2026 Салливан поддержал американских футболистов на ЧМ

Тренер золотой сборной США на ОИ-2026 Салливан поддержал американских футболистов на ЧМ
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Главный тренер олимпийской сборной США по хоккею и «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан поддержал национальную команду страны на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Желаю тренеру Маурисио Почеттино и сборной США всего наилучшего на чемпионате мира. Вперёд, США, будем за вас болеть», — сказал Салливан в видео, опубликованном на странице «Рейнджерс» в социальной сети Х.

Под его руководством американские хоккеисты выиграли золотые медали на Олимпиаде-2026 в Италии, победив в финале Канаду (2:1 ОТ). Сборная США по футболу начала домашний чемпионат мира с победы над Парагваем (4:1). В группе D также выступают команды Австралии и Турции.

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