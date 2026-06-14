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Дмитрий Рябыкин сравнил игру в финалах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина

Дмитрий Рябыкин сравнил игру в финалах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина
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Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин сравнил игру в финалах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» играет с «Вегас Голден Найтс» (3-2). В финале Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Ак Барс» (4-2).

– Как оцените уровень финала Кубка Стэнли? Ведь в нём нет больших звёзд.
– Соглашусь с тем, что суперзвёзд в финале мы не видим, но та же «Каролина» – это команда-звезда. С чётко поставленной системой, с тактической выучкой. Да и «Вегас», в принципе, тоже.

– Скорости в финале НХЛ намного выше, чем в КХЛ?
– Не сказал бы, у нас тоже очень приличные скорости, ребята здорово двигаются. Другое дело, что в НХЛ ещё более высокий уровень мастерства. На высоких скоростях принимаются правильные и неожиданные решения, это и есть класс. У нас пока всё-таки больше бега с шайбой, чем выверенной игры, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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