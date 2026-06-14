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Квартальнов объяснил, почему покинул минское «Динамо»

Квартальнов объяснил, почему покинул минское «Динамо»
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Дмитрий Квартальнов заявил, что мог продолжить работу в минском «Динамо» в качестве главного тренера, но руководство клуба не проявляло инициативу в вопросе заключения нового соглашения. Напомним, 1 июня специалист возглавил «Локомотив».

«Мы могли бы и продолжать работу. Просто я не видел не то что заинтересованности, а какой-то инициативы, и получился контракт с «Локомотивом». Решение принимает руководство клуба, а тренер приходит в команду, чтобы её когда-то покинуть.

Мы продолжали работать с командой, всё было, как и должно быть. Ребята тренировались, иностранные хоккеисты уехали. Потом мы разъехались, контракт подходил к завершению. Всё было как обычно, ничего нового тут не скажешь. У меня была одна встреча с руководством клуба», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

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