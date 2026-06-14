Инсайдер Джонстон — о Бэбкоке: люди, знакомые с ситуацией, считают, что он сможет работать

Инсайдер и журналист Крис Джонстон высказался о ситуации с расследованием НХЛ в отношении тренера Майка Бэбкока. Напомним, в 2023 году специалист подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

«Есть люди, знакомые с этой ситуацией лучше меня. Они считают, что в итоге он сможет работать. Вопрос в том, хочет ли сам Бэбкок участвовать в этой процедуре, какой бы она ни была? Я понимаю, что он чувствует.

У меня складывается ощущение, что произошедшее в «Коламбусе» было прискорбным событием. Но эту историю могли слишком раздуть. И, возможно, данное расследование могло бы это доказать.

Впрочем, не исключено, что оно могло бы показать и обратное. Здесь много вопросов, и все они справедливые. Это довольно уникальная ситуация», – приводит слова Джонстона Sportskeeda.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон Ойлерз» согласовал с лидерами команды назначение Бэбкока на пост главного тренера и проконсультировался с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), чтобы выяснить, есть ли какие-либо возражения, которые потребуется урегулировать, прежде чем нанимать Бэбкока.