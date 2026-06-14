Станет ли шестая игра финала Кубка Стэнли последней в этом сезоне НХЛ?

В ночь на 15 июня в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоится шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». Счёт в серии 3-2 в пользу «ураганов». Встреча начнётся в 3:00 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Станет ли шестая игра финала последней в этом сезоне НХЛ?»

В первом матче серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» (4:3 ОТ). Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме со счётом 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии (5:3). В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд (4:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».