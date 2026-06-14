Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Станет ли шестая игра финала Кубка Стэнли последней в этом сезоне НХЛ?

Станет ли шестая игра финала Кубка Стэнли последней в этом сезоне НХЛ?
Комментарии

В ночь на 15 июня в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоится шестой матч финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». Счёт в серии 3-2 в пользу «ураганов». Встреча начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Станет ли шестая игра финала последней в этом сезоне НХЛ?»

В первом матче серии победу одержал «Вегас» со счётом 5:4. Во второй игре сильнее оказались хоккеисты «Каролины» (4:3 ОТ). Третья встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме со счётом 5:4. В четвёртом матче «ураганы» вновь сравняли счёт в серии (5:3). В пятой игре «Харрикейнз» впервые вышли вперёд (4:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

Материалы по теме
От работы в фастфуде до финала НХЛ за шесть лет. Сказочная история вратаря «Каролины»
От работы в фастфуде до финала НХЛ за шесть лет. Сказочная история вратаря «Каролины»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android