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Форвард «Вегаса» Барбашёв — о шестой игре финала: хотим сделать всё возможное для победы

Форвард «Вегаса» Барбашёв — о шестой игре финала: хотим сделать всё возможное для победы
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о предстоящем шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3). «Рыцари» будут хозяевами площадки. Если «Вегасу» удастся перевести серию в седьмой матч, он пройдёт в Роли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень важная игра для нас. Мы хотим сделать всё возможное, чтобы победить и довести дело до седьмого матча. Нам просто нужно быть готовыми. Игра всё покажет. Мы достаточно уверены в своих силах и просто пытаемся подготовиться ментально», – приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

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