Форвард «Вегаса» Барбашёв — о шестой игре финала: хотим сделать всё возможное для победы

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о предстоящем шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2-3). «Рыцари» будут хозяевами площадки. Если «Вегасу» удастся перевести серию в седьмой матч, он пройдёт в Роли.
«Очень важная игра для нас. Мы хотим сделать всё возможное, чтобы победить и довести дело до седьмого матча. Нам просто нужно быть готовыми. Игра всё покажет. Мы достаточно уверены в своих силах и просто пытаемся подготовиться ментально», – приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».